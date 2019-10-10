(Друкуємо мовою оригіналу)

Когда-то Широкино было элитным курортным поселком на берегу Азовского моря. Сюда съезжались в отпуск со всей Украины, здесь строили дачи и покупали коттеджи самые успешные жители Донбасса. В соседнем селе Бердянское нет и не было своей школы – все ходили в Широкино, детей развозил школьный автобус. Местные неплохо зарабатывали на туристах и вылове рыбы. А теперь курортный поселок разбит войной: всюду развалины когда-то богатых коттеджей, полуразрушенные дома с выбитыми окнами, старая мебель прямо посреди улиц и надписи, оставленные военными.

Бои за поселок начались еще в 2014 году, но полностью вытеснить боевиков группировки «ДНР» украинским солдатам удалось только в 2016-м. В ожесточенных боях погибли десятки бойцов ВСУ – большинство не вернулись домой в 2015-2016 гг., но есть и те, кто погиб совсем недавно. Так, 14 февраля 2018-го во время обстрела Широкино погибли сразу четверо бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты: младший лейтенант Александр Бурданов, старшие матросы Артем Жовтобрюх и Валерий Литвиненко, а также матрос Андрей Новицкий. Самому младшему морпеху был 21 год, самому старшему – теперь навсегда 38. Погибшие были родом из Донецкой, Запорожской, Черкасской и Полтавской областей.

Последние местные вынужденно бежали из Широкино в 2016 году, хотя несколько семей до последнего не хотели уезжать и прятались в подвалах во время массивных артиллерийских обстрелов.

Военные, которые прямо сейчас несут службу в районе поселка, на одной из позиций вывесили показательные цифры. Согласно данным Госстата, в 2014 году в Широкино постоянно жили 943 человека: 425 мужчин и 518 женщин. Из указанной цифры: 34 – дети в возрасте до 6 лет, 103 ребенка в возрасте от 6 до 14-ти, 402 человека старше 60-ти и 406 человек в возрасте от 17 до 60 лет. Сегодня в селе никто не живет – все 943 человека выехали, теперь в Госстате их называют «переселенцы, которые выбыли».

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