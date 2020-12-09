Українська делегація у ТКГ зробила заяву до річниці Паризького саміту лідерів країн «нормандського формату»

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі 9 грудня зробила заяву до річниці Паризького саміту лідерів країн «нормандського формату», в якій виклала своє бачення наступних кроків з відновлення миру на сході України.

«Наступними кроками ми бачимо: подальше звільнення утримуваних осіб; забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб; відкриття і належне функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування; виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ); продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року», – йдеться в повідомленні української делегації у ТКГ в фейсбуці.

Українська сторона вказує, що підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках «нормандського формату» задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей. Ткож офіційний Київ вдячний Німеччині і Франції і ОБСЄ за «активну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту».

«Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться у заяві.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук раніше виступив за проведення до кінця поточного року нової зустрічі на високому рівні у «нормандському форматі», яка б, на його думку, «підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання».

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Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.