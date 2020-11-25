Українська сторона повідомила, що ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ

Українська сторона у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу повідомила, що ініціює на наступному тижні позачергове засідання групи з розгляду низки питань.

«Українська сторона ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, на якому були б розглянуті такі питання: звільнення утримуваних осіб; розблокування російською стороною роботи КПВВ; фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування; фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення; забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб», – йдеться в повідомленні української делегації у ТКГ в фейсбуці.

Повідомляється, що голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук виступає за проведення до кінця поточного року нової зустрічі на високому рівні у «нормандському форматі», яка б, на його думку, «підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання».

«Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року», – йдеться в повідомленнію

Українська сторона у ТКГ вказала, що Леонід Кравчук заявив російській стороні рішучий протест через загибель вчора від кулі снайпера українського військовослужбовця на Донбасі і зажадав від представників Росії розслідування, а від СММ ОБСЄ – сприяння в розслідуванні.

Раніше сьогодні представник окремих районів Донецької та Луганської областей на переговорах ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що Україна висунула вимогу Росії надати свій план врегулювання ситуації на Донбасі, «не посилаючись на ОРДЛО, які не є членами ТКГ».

Водночас голова делегації Росії у ТКГ Борис Гризлов російській агенції ТАСС заявив, що «українська делегація передала Контактій групі абсолютно неадекватний, внутрішньо суперечливий проєкт, що містить прямі порушення Мінських угод. Сьогодні Росія підтримала план окремих районів Донецької та Луганської областей як єдиний з представлених Контактній групі документів».

24 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу повідомила, що представник Росії заявив про підтримку Москвою плану дій із врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками ОРДЛО. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до наступного засідання ТКГ.

5 листопада голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.