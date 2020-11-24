На Донбасі через постріл снайпера-бойовика загинув військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через снайперський вогонь з боку підтримуваних Росією бойовиків у вівторок на Донбасі загинув український військовий.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, всього бойовики сьогодні стріляли двічі.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація щодо обстрілів 24 листопада відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.