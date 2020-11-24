Росія заявила про підтримку плану дій щодо Донбасу від ОРДЛО – делегація України у ТКГ

Українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу повідомила, що представник Росії на засіданні політичної підгрупи у вівторок заявив про підтримку Москвою плану дій із врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

«На засіданні політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їхньої відповіді», – йдеться у повідомленні української делегації в фейсбуці.

Бойовики, зокрема з угруповання «ДНР», на своїх ресурсах у вівторок пишуть, що робота безпекової підгрупи ТКГ була заблокована представниками української сторони, які буцімто не надали позицій щодо посилення і контролю режиму припинення вогню, «ані з інших питань безпеки, викладеним в дорожній карті» від бойовиків.

За даними української сторони, гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ «Щастя» і «Золоте» з обміну взаємно утримуваними особами.

«Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники», – зазначили в українській делегації.

Раніше голова української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що «стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій».

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.