«Срабатывают на 99%»: зачем боевики на Донбассе забрасывают ВСУ минами ПОМ-2

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Ставится – бесшумно. Обнаружить можно лишь «глазами». А уничтожить невозможно «по-тихому». Это мина ПОМ-2: дистанционное оружие, которое все чаще используются российскими гибридными силами на Донбассе.

После объявления «перемирия» на Донбассе стали активнее дистанционно минировать позиции ВСУ, сообщает в своих отчетах Штаб ООС. Зачем? Насколько ПОМ-2 грозное оружие, и как с ним борются саперы? И как поменялась тактика «армейских корпусов» на фронте во время «перемирия»? Об этом рассказали в эфире Радио Донбасс.Реалии военный эксперт Сергей Грабский и подполковник запаса, участник АТО, сапёр Виталий Баранов.

Противопехотная ПОМ-2 – одна из новых российских разработок, объясняет Виталий Баранов. Эта «умная» мина нового поколения: может срабатывать натяжным способом или реагировать на движение (сейсмодатчик).

На шаг животного мина не срабатывает

«На шаг животного мина не срабатывает. Эти мины очень опасны, и главное, что они срабатывают на 99%», – говорит сапер.

Эта мина – кругового действия, и в ее корпус залиты несколько тысяч осколков: разлетаясь по кругу, они образовывают радиус сплошного поражения. Женевскими конвенциями противопехотные мины запрещены, и Украина избавилась от них как подписант этих конвенций – в отличие от России.

Это только заброс «кошки», которая задевает и приводит мину в действие принудительно

«У них есть самоликвидация, а обезвреживание – это только заброс так называемой «кошки», которая задевает и приводит мину в действие принудительно. Есть еще ликвидация накладным зарядом – но это очень опасно», – объясняет Баранов.

Сергей Грабский говорит, что тактика дистанционного минирования на Донбассе – в принципе не нова. Такая мина ставится для упреждения продвижения противника или для его истощения: чтобы максимально затруднить перемещение людей.

Это способ обезопасить их позиции от проникновения наших разведчиков вглубь противника

«Мина в большей мере является оборонительным оружием. Передовые подразделения российских оккупационных войск не укомплектованы на 100%, уровень их комплектации – лишь 20%-40%, и это способ обезопасить их позиции от проникновения наших разведчиков вглубь противника. Они ставятся в местах, где враг ожидает нашего продвижения. И не стоит забывать о психологическом эффекте, потому что наличие мин вызывает высокое напряжение, это истощает бойцов», – комментирует Грабский.

Все факты использования ПОМ-2 документируются Украиной, уверяет он – доказательная база накапливается постоянно.

Как ее используют? Ведет ли Украина дипломатическую борьбу против использования таких боеприпасов подконтрольными России формированиями – и обезвреживает ли их? Смотрите и слушайте в полной версии эфира Радио Донбасс.Реалии:

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