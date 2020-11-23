(Друкуємо мовою оригіналу)

Мины и другие боеприпасы продолжают уносить жизни и здоровье украинцев. По данным отчёта Landmine Monitor, в 2019 году Украина заняла третье место в мире, после Афганистана и Мали, по количеству жертв от взрывов мин. Их насчитали 324. Также Украина продолжает входить в десятку стран с массивным «заражением» земель противопехотными минами. В этом году руку помощи украинцам протянуло Королевство Нидерланды. На разминирование территории эта страна предоставила 4 миллиона евро. А каждый сантиметр украинской земли на наличие мин и растяжек продолжают проверять деминёры организации «The HALO Trust».

Территорию в районе села Озёрное (это Лиманский район Донецкой области) с апреля по июнь 2014 года оккупировали российские гибридные силы. Они контролировали дорогу и мост, который ведет из Озёрного в соседнее село Кривая Лука. Там же боевики оборудовали огневые позиции.

После освобождения городов севера Донетчины эту территорию сначала разминировали военные. А с 2016 года тут работают деминёры (именно так называют специалистов по гуманитарному разминированию) международной неправительственной организации «The HALO Trust».

«Мы свою землю разминируем»

Ольга была поваром. А потом решила попробовать что-то новое. И стала деминёром. Ольга уже три года работает в «The HALO Trust».

Сейчас она на коленях, без перчаток, со специальным щупом в руках сантиметр за сантиметром проверяет участок на «растяжки» и боеприпасы, которые могут лежать на поверхности.

Пара снарядов была и пара «растяжек»

«Мы не делаем давление на грунт, – но раздвигаем аккуратно верхнюю часть растительности, чтобы можно было щупом проверить и найти «растяжки» на грунте. Пара снарядов была и пара «растяжек», – описывает деминёр реалии своего труда.

Пронзительным писком реагирует металлодетектор на предметы из металла, возможно – боеприпасы, которые находятся под землёй. Этот участок огородили специальными белыми колышками. Потом будут снимать грунт слоями, пока не найдут источник подозрительного сигнала.

О работе деминёров рассказывает и Юрий. До войны он занимался бизнесом. Когда Донецк и Луганск перешли под контроль российских гибридных сил, мужчина с семьёй выехал на подконтрольную украинскому правительству территорию. В «The HALO Trust» работал водителем, сапёром. А теперь руководит группой на этом участке разминирования.

Очень важно, что мы именно свою землю разминируем

«Я думаю, что это надо делать. Кто, если не мы? Очень важно, что мы именно свою землю разминируем. Есть у нас такие ребята, которые мотивированы личным желанием, а не заработной платой», – делится мыслями Юрий.

«Мы с военными делаем одно дело»

Когда военные разминировали эту территорию, говорит Юрий, то нашли три мины ТМ-62М (это одна из самых мощных советских противотанковых мин – ред.) и гранаты на «растяжках».

Деминёры за 4 года обнаружили здесь более восьми десятков взрывоопасных предметов.

«Несколько найденных боеприпасов были ещё со Второй мировой войны. Именно эти боеприпасы находились на грунте, – уточняет Юрий. – А так находили «растяжки»: граната на «растяжке» РГД-5 была найдена, граната Ф1, также был реактивный двигатель от ПТУРа найден, ВОГ-25 от подствольного гранатомёта, 7 ВОГ-17 (гранаты). Также были найдены боеприпасы к стрелковому оружию, миномётные мины 120 миллиметров», – рассказывает Юрий.

Всего деминёры обследовали 193690 квадратных метров территории Лиманского района. Они координируют свою работу с Министерством обороны Украины.

Это сантиметр за сантиметром пройденная земля на коленях наших сотрудников

«Группы работали военные: честь и хвала людям! Это достойные люди. И, тем не менее, после них мы тоже находили (боеприпасы). Тут важно понимать, что мы не конкурируем – мы делаем одно дело. Это сантиметр за сантиметром пройденная земля на коленях наших сотрудников, сапёров, сто процентов – ничего не пропускающих, это передвижения по тридцать сантиметров при поиске «растяжек», – описывает реалии работы деминёр.

Находят не только мины…

Группа Юрия только обнаруживает боеприпасы. Потом опасные находки передают сапёрам.

Мужчина говорит, что взрывоопасные предметы нельзя брать в руки и перемещать. Ещё больше беды они могут принести, если попадут в руки к детям.

Но если боеприпас нестреляный, – это не значит, что он безопасен

Юрий уточняет: «У нас специалистов очень мало, которые могут адекватно, объективно понимать: стреляный этот боеприпас или нестреляный. Но если боеприпас нестреляный – это не значит, что он безопасен».

Кроме разных мин и боеприпасов, здесь нашли останки боевиков. Их после гибели не похоронили в могиле – просто присыпали землёй.

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«Был обнаружен металл, делались экскавации (выемки грунта – ред.), – и были обнаружены останки человека. Сначала одного, а потом и другого мы таким же образом нашли. Были берцы, было множество гильз. Это была, наверное, какая-то стрелковая позиция, на которой и захоронили этого человека: неглубоко, просто присыпали», – рассказывает Юрий.

Государственная политика

17 сентября парламент утвердил закон «О внесении изменений в закон Украины «О противоминной деятельности в Украине». Теперь его должен подписать или отклонить президент Владимир Зеленский.

По этому закону в Украине должны создать центр противоминной деятельности (на фондах Министерства обороны) и гуманитарного разминирования (на фондах Министерства внутренних дел). Эти центры, кроме другой работы, будут выдавать сертификаты о том, что территория очищена от взрывоопасных предметов.

Также законодатели решили, что в Украине не могут заниматься противоминной деятельностью организации, зарегистрированные в офшорах, на территории государств под санкциями, а также имеют российское происхождение.

«Меньше слов, больше дела!» – посол Нидерландов в Украине

Для гуманитарного разминирования на Донбассе правительство Нидерландов предоставило 4 миллиона евро. Деньги дают по глобальной программе «Мир без мин до 2025 года». В Украине по этой программе работает организация «The HALO Trust».

Кроме Украины, при поддержке Нидерландов разминируют территории Афганистана, Ливии, Ливана, Сирии, Ирака, Йемена.

Йеннес де Мол, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине, в интервью Радио Донбасс.Реалии рассказал, что впечатлён и высоко оценивает работу деминёров, которые буквально осматривают каждый сантиметр украинской земли.

И если вы хотите, чтобы эта территория вдоль контактной линии стала безопасной, стабильной и процветающей, – мы должны бороться с этими минами

«В Новгородском я видел, что за 150 метров от школы дети уже могли попасть в заминированную зону, очень опасную. Поэтому эта работа – очень важная для всех. Когда есть разминированные территории – это значит, что есть свобода движения и есть возможность заниматься, например, сельским хозяйством. И если вы хотите, чтобы эта территория вдоль контактной линии стала безопасной, стабильной и процветающей, – мы должны бороться с этими минами. Потому что нет экономического и социального развития, когда там лежат мины. Поэтому их надо убрать» – так высказывается посол Нидерландов о ситуации с минами на Донбассе.

Жизнь каждого человека важна. Таким образом мы можем уменьшить количество жертв

Спрашиваем у дипломата: почему для Нидерландов важно разминирование Украины? Вот что говорит Йеннес де Мол: «Жизнь каждого человека важна. Таким образом мы можем уменьшить количество жертв. И, вы знаете, Нидерланды и Украина – они очень связаны эмоционально. Для большинства нидерландцев Украина связана с нами через авиакатастрофу МН17. Это открытый нерв нашего общества. И мы прекрасно понимаем, что конфликт – намного больше, чем вопрос МН17. Но, тем не менее, для нас этот вопрос правды, ответственности и справедливости, – это очень важно. Поэтому мы как-то эмоционально очень связаны с Донбассом».

Йеннес де Мол сказал, что ожидает подписания поправок к закону «О противоминной деятельности». По его мнению, эти изменения поднимут уровень противоминной деятельности в Украине до международных стандартов.

Одно дело – это бумага, законы. Другое дело – это имплементация

«Но, как всегда, одно дело – это бумага, законы. Другое дело – это имплементация, – говорит дипломат. – Поэтому здесь тоже такая поговорка: меньше слов, больше дела!»

По информации ЮНИСЕФ, с июня 2014 года по октябрь 2018 года из 1582 человек, пострадавших в Украине от мин и других взрывоопасных предметов, 119 были детьми. При этом 105 детей получили ранения в Донецкой и Луганской областях. Больше половины из этого числа – 65% – пострадали на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По статистике ООН, с 2014 года по август 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов на Донбассе погибло по меньшей мере 38 детей.

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