Зеленский дал Путину еще год, чтобы вывести войска?

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Фракция «Слуга народа» подала в Верховную Раду законопроект, продлевающий срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на год, до 31 декабря 2021-го года. Это так называемый закон об «особом статусе Донбасса», написанный еще при президенте Петре Порошенко в 2014-м. Он вступает в силу после выборов в ОРДЛО – и таким образом, является по сути «пустым».

Зачем его продлевают? Почему не пишут новый? Мог ли Владимир Зеленский проигнорировать продление закона в редакции еще партии Петра Порошенко?Народный депутат, фракция «Слуга народа» Егор Чернев, политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени И. Кучерива» Мария Золкина и народный депутат, фракция «Голос» Сергей Рахманин обсудили это в эфире Радио Донбасс.Реалии.

В законе изменится лишь одна цифра: 2020 – на 2021. Таким образом, это техническое решение – закон об особом статусе нужен для продолжения работы в Минском формате. А поскольку шагов навстречу со стороны России в переговорах нет, о новых законах говорить рано, поясняет Егор Чернев. Но, считает депутат, это может быть последнее продление закона: до конца года прогресс – реален.

«Надеюсь, это будет не год, а меньше. Возможно, не столько в Минском, сколько в расширенном Нормандском формате, куда мы пригласим Британию и США... Основное разногласие у нас с Россией, напомню, – это в какой момент должен быть передан контроль над границей. Если этот вопрос будет разрешен, дальше все пойдет проще», – надеется Чернев.

«Тогда будут приняты новые законы», – говорит он, имея в виде пакет законопроектов, разрабатываемых сейчас в Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подвижек со стороны России нет – Золкина

Мария Золкина также поясняет, что так называемый закон об особом статусе продлен для того, чтобы продолжить двигаться в Нормандском и Минском форматах.

Россия ждет, когда Украина согласится на политические уступки

«Чтобы не выбивать почву из-под ног у наших переговорщиков. Если не продлить действие закона еще на год, в нашу сторону полетят камни и обвинениями, что Украина делает шаги назад, – говорит аналитик. – Подвижек со стороны России никаких нет. Все, что зависело от Украины, сделано: мы подготовили КПВВ в Счастье, согласовали новые точки разведения и давно подготовили списки на обмен. Россия в переговорах сейчас занимает выжидательную позицию: ждет, когда украинская сторона согласится на политические уступки. В этой ситуации нам не нужно делать лишних шагов, чтобы лишний раз не провоцировать расколы и дискуссии в украинском обществе – не нужно ничего добавлять в этот закон».

Золкина считает, что в 2021-м украинская сторона будет постоянно акцентировать внимание на необходимости смены переговорного формата.

«В Офисе президента и в украинской делегации в ТКГ уже достаточно понимания, что энтузиазма украинской стороны для разрешения конфликта недостаточно», – полагает она. То есть на фоне поддержки существующих договоренностей де-факто будет предлагаться новая повестка дня для мира на Донбассе, выстроенная вокруг того, что позиция по границе Украину не устраивает.

Сергей Рахманин и его фракция не будут голосовать за продление этого закона. «Он противоречит Конституции и законодательству, и ничего не дает с точки зрения приближения деоккупации», – говорит Рахманин.

Он отмечает, что единственным объяснением существования закона всегда был Минск и привязка санкций против России к его выполнению (таким образом, и к закону об особенностях самоуправления в ОРДЛО). Но этого можно избежать, полагает он.

«У президента было время продумать и внедрить другой механизм продления санкций против России. Он этого не сделал. Мы не будем делать за него его работу», – говорит Рахманин. Например, он предлагает привязать санкции к невыполнению договоренности о прекращении огня, подписав другой документ в рамках нормандской четверки.

Каких еще изменений в политике Украины по отношению к российской агрессии ожидать в 2021-м? Смотрите и слушайте в полной версии эфира Радио Донбасс.Реалии:

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