«Классно не бояться самого себя!» Как делают театральные фильмы из донбасской глубинки

Донбасс, Киев, Львов, Полтава – а также города Германии… Неожиданное, но желанное продолжение получил проект «Місто з собою». Это документальные спектакли подростков Донбасса, над которыми они работают вместе с режиссерами Георгом Жено и Дэном Гуменным из PostPlayТеатра. В этом году спектакли стали театральными фильмами – их можно было посмотреть в день премьеры или ждать весны 2021 года. В апреле всю серию обещают выложить в YouTube. Пока что там можно посмотреть только прошлогодний видеоспектакль и он очень выразителен – истории жителей Донбасса переплетаются с колыбельными.

«Когда-то я сам с собой договорился, что пока идет война, я буду на Донбассе работать с подростками», – говорит немецкий режиссер Георг Жено. Его прошлогодний театральный проект «Місто з собою» удалось продлить на второй год благодаря финансированию от министерства иностранных дел Германии в рамках программы «Восточное партнерство». Это документальные спектакли, в которых принимают участие школьники Донбасса. В 2019 году показы прошли в Бахмуте, Попасной и Николаевке, в Киеве, Харькове и Львове, а также в городах Евросоюзе – в Вене, Потсдаме и Берлине.

Пока идет война, буду на Донбассе работать с подростками

Пандемия коронавируса заставила театралов перейти в онлайн. Зато выросло количество городов Донбасса, где подростки показывали спектакли – Комышуваха, Троицкое, Райгородок, Попасная и Николаевка. Также показы прошли в Киеве, Полтаве и Львове, ожидается онлайн-турне в Гамбурге.

«Misto to go – 2» — это общий проект PostPlayТеатра (Київ), Media Frontline e.V. (Берлин), Николаевской школы №3, Попаснянской школы №1 и Центра Перформативного образования (программа «Театр Громадян») и Agency for Safe Space (Гамбург). Подростки, которые в прошлом году принимали участие в спектаклях, сегодня стали «тьюторами» – координировали усилия других школьников и определяли творческий процесс в постановке новых видеоспектаклей.

Итогом прошлогоднего «театрального сезона» стал 23-минутный видеоспектакль. Сегодня его можно посмотреть онлайн, на «YouTube».

«Дорогие жители маленьких городов! Я советую вам, чтобы разнообразить свою серую жизнь, начать снимать фильмы. Это не так уж сложно, можно без сценария, сразу. Просто начинать и снимать», – с этого монолога начинается видеопостановка прошлого года, рассказ о колыбельных Донбасса, о судьбах жителей региона, о молодости и зрелости.

Музыку писал со школьниками Юрий Гуржи

Театральные фильмы этого года тоже выложат в онлайне, но через несколько месяцев – в апреле 2021. Это не документальное кино, хотя и похоже на него, это именно театральные фильмы, утверждает Жено.

«Самое главное, что с нами едут ребята из предыдущих школ, которые уже знают, о чем идет речь. Они сейчас не просто участники, а тюторы – и участники, и младшие педагоги в этом проекте. Кроме того, в этом году музыка играла центральную роль – с нами был прекрасный музыкант Юрий Гуржи из Берлина, он родился в Харькове», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии Георг Жено. Гуржи вместе со школьниками пишет музыку для спектаклей и в декабре планирует выпустить эти песни и композиции отдельным альбомом. Если бы не коронавирус, говорит Жено, они бы ездили по новым городам и показывали там спектакли. А в условиях пандемии все приходится делать виртуально – снимать театральные фильмы в городах Донбасса, а потом показывать их в онлайне.

Прошлогодние участники стали «тюторами»

Тюторами в этом году стали одиннадцатиклассники Егор Макаренко и Виола Стороженко из Попасной и 13-летняя Альбина Бакуха из Николаевки.

В прошлом году мы черпали опыт и набирались живых ощущений. В этом году – создаем их для других ребят

«В прошлом году мы чувствовали себя участниками, черпали опыт, набирались живых ощущений. В этом году мы наоборот мы их создаем для других ребят, которые участвуют в этом проекте», – говорит Макаренко Радио Донбасс.Реалии. Он начал заниматься документальным театром еще в 2017 году – с Дэнном Гуменным и Антоном Романовым. Рассказывает, что объяснить суть такого театра сверстникам было непросто – они переводили тему и говорили, что им это неинтересно. Думаю, просто не понимали, поясняет нам Егор.

Учителя отпускали ребят на репетиции, но потом не понимали, ради чего, смеется Виола Стороженко. Ей понравилось работать тютором, понравилось общаться с детьми. Для своей постановки она выбрала школьную учительницу и довольно быстро раскрыла ее, помогла вспомнить и «перепрожить» прошлое.

«Для меня в этом году самое приятное то, то что когда я общаюсь с подростками, они после разговоров могут не бояться себя – и мне это очень приятно. Я тоже так наверное поменялась, и сейчас замечаю в других. Это очень классно, когда подростки перестают бояться сами себя», – говорит Виола.

Проект помог Альбине Бакухе найти не только себя, но и новых друзей и знакомых – жителей донбасских городов. Они общаются по сей день.

Благодаря проекту я познакомилась со многим ребятами из Камышевахи, Райгородки и Троицкого

«Вне проекта у меня было очень мало знакомых и друзей. Благодаря проекту я познакомилась со многим ребятами из Камышевахи, Райгородки и Троицкого. Это очень классные ребята, с которыми мы общаемся по сей день», – рассказывает она. А если кто-то скучает на премьере, значит этому есть причина, значит люди чего-то не поняли – так Альбина объясняет поведение тех людей, которым скучно на их спектаклях.

На вопрос, что изменилось в их жизни за год, все три школьника вспоминают пандемию. Егор говорит, что из-за «ковида» он упустил школьную весну 10-класса, Виола – что до сих пор воспринимает себя десятиклассницей. А Альбина добавляет: мне 13 лет, я маленький взрослый – и ничего особенного в этом нет: просто взрослею, расту и все.

