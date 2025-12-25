Армія РФ штурмує Гуляйполе і проривається до центру

Сто груп російської армії штурмують Гуляйполе, заявив 25 грудня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Агресор також намагається прорватися до центру Гуляйполя, а на його околиці – завести групи, щоб закріпитися, додав він.

Крім цього, по Гуляйполю противник завдає авіаударів за допомогою коригованих авіаційних бомб. Щодня, за словами Волошина, в місті фіксують 20-25 КАБів щодня. З'явилися кадри вщент знищеного краєзнавчого музею:





«Ворог намагається знищити цей населений пункт, знищити будівлі, знищити все, що там є. Стерти його з лиця землі. Це стосується і населених пунктів, які поблизу нього», – додав Волошин.

На карті DeepState в «червоній зоні» перебуває східна частина міста, під контролем ЗСУ західна частина, а центр – в «сірій зоні».

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку, за повідомленням Генштабу ЗСУ, противник атакував 21 раз.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: