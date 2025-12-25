Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Донбас

Армія РФ штурмує Гуляйполе і проривається до центру

Поліцейський цілиться з гвинтівки під час загрози удару російського FPV, район Гуляйполя. Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року
Поліцейський цілиться з гвинтівки під час загрози удару російського FPV, район Гуляйполя. Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року

Сто груп російської армії штурмують Гуляйполе, заявив 25 грудня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Агресор також намагається прорватися до центру Гуляйполя, а на його околиці – завести групи, щоб закріпитися, додав він.

Крім цього, по Гуляйполю противник завдає авіаударів за допомогою коригованих авіаційних бомб. Щодня, за словами Волошина, в місті фіксують 20-25 КАБів щодня. З'явилися кадри вщент знищеного краєзнавчого музею:


«Ворог намагається знищити цей населений пункт, знищити будівлі, знищити все, що там є. Стерти його з лиця землі. Це стосується і населених пунктів, які поблизу нього», – додав Волошин.

На карті DeepState в «червоній зоні» перебуває східна частина міста, під контролем ЗСУ західна частина, а центр – в «сірій зоні».

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку, за повідомленням Генштабу ЗСУ, противник атакував 21 раз.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

