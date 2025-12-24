На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 24 грудня на фронті відбулося 52 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник із території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Гута-Студенецька, Ясна Поляна Чернігівської області; Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Нескучне Сумської області. Крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Уланове та Нововасилівка», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області та Гуляйпільському – в Запорізькій області.

«На Покровському напрямку протягом дня противник 11 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія. Три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе, ще чотири боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



