Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Єфремовського заводу синтетичного каучуку в Росії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Єфремовського заводу синтетичного каучуку у Тульській області РФ, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального.



У Генштабі повідомляють, що були зафіксовані вибухи та масштабна пожежа на території виробництва.



Також штаб інформує про ураження місця зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму – ступінь завданих збитків уточнюється.



Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, тимчасово окупована територія Луганської області), додають в Генштабі.

Раніше влада Тульської області Росії заявила про пожежу на території одного з підприємств регіону після атаки безпілотників у ніч на 24 грудня. Губернатор області Дмитро Міляєв додав, що відкрите займання локалізували. Постраждалих немає. Він не уточнив, на якому підприємстві сталася пожежа.

За даними низки телеграм-каналів, йдеться про «Єфремовський завод синтетичного каучуку».

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі нібито знищено 172 українські БпЛА, зокрема, 12 – над територією Тульської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».