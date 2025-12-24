Росія: у Тульській області заявили про атаку дронів, пишуть про пожежу на заводі синтетичного каучуку

У Тульській області Росії заявили про пожежу на території одного з підприємств регіону після атаки безпілотників у ніч на 24 грудня.

Губернатор області Дмитро Міляєв додав, що відкрите займання локалізували. Постраждалих немає. Він не утонив, на якому підприємстві сталася пожежа.

Але українські телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+ пишуть, що «Єфремовський завод синтетичного каучуку». Канал Astra геолокував кадри місцевих жителів і дійшла до висновку, що пожежа дійсно виникла в районі заводу.

«Єфремівський завод синтетичного каучуку» є єдиним виробником високомолекулярного і низькомолекулярного поліізобутилену, що володіє унікальними властивостями і застосовується в різних галузях промисловості, говориться на сайті «Заводи РФ». Синтетичний каучук та поліізобутилен відносяться до матеріалів, що входять до складу безлічі виробів оборонного призначення.

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі нібито знищено 172 українські БпЛА, зокрема, 12 – над територією Тульської області.

Українські військові поки що ці заяви не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



