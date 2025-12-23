Росія намагається «додавити» Покровськ і Мирноград до кінця року?

Український гарнізон у Мирнограді вже кілька діб веде оборону в місті в умовах оперативного оточення – коли вся без винятку територія міста перебуває в «сірій зоні». Такий висновок можна зробити, виходячи з мапи проєкту DeepState.

7-й армійський корпус ДШВ, який відповідає за оборону міста, вже кілька днів не повідомляє про ситуацію в ньому – всі новини і відео стосуються північної частини Покровська, яку теж утримують ЗСУ.

Ця ділянка фронту залишається найгарячішою в Україні – вранці 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про 58 бойових зіткнень на Покровському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.



Він зазначив, що у результаті контрнаступальних дій ЗСУ повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста, також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.



За даними Сирського, для ведення стратегічної наступальної операції Росія наростила угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

На цьому тлі 1-й корпус НГУ «Азов» повідомив про відбиття масованого бронештурму армії РФ в напрямку Добропілля.

За даними військових, вранці 22 грудня противник вивів на українську лінію оборони аж кілька механізованих колон з танків, БТР і БМП. Атака була відбита – російська армія втратила 6 танків, 9 БМП і 5 БТР.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: