Генштаб: на фронті за добу було 205 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень, понад чверть із них – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 23 грудня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, 31 атаку російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку.

Також бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.