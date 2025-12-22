Сіверськ «очевидно, повністю окупований», в Серебрянці ситуація «надскладна»

Ситуація біля Сіверська в Донецькій області складна, а саме місто, ймовірно, окуповане. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідають, що відомо про обстановку на цій ділянці фронту.

Серебрянка: «надскладна» ситуація

У 81-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу ДШВ ЗСУ повідомили про «надскладну» ситуацію в селищі Серебрянка, розташованому на північний схід від Сіверська.

Армія РФ намагається перекидати особовий склад через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва, розповіли в бригаді.

Головною метою агресора тут військові назвали повний контроль над селами Дронівка і Серебрянка, які «слугуватимуть як плацдарми для накопичення живої сили і техніки».

Надалі агресор буде намагатися зайняти висоти біля Закітного і Платонівки, що на північному заході від Сіверська, зазначили у бригаді.

Сіверськ «очевидно, повністю окупований»

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що Сіверськ «очевидно, повністю окупований ворогом».

«ЗСУ так й не змогли утримати свої позиції вздовж річки Бахмутка на захід, а також на південь від міста, де ворог досить активно просувається. Внаслідок чого Сіверськ, очевидно, повністю окупований ворогом , і його передові підрозділи змогли вже спроміглися дістатися висот на захід та північний захід від міста, а також до Сіверського крейдяного кар'єру», – написав Машовець у своїх соцмережах 21 грудня.

ISW: 12 кілометрів за 41 місяць

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) коментуючи повідомлення Машовця зазначили, що російські зусилля в напрямку Сіверська були надзвичайно тривалими. Особливо з огляду на те, що Сіверськ має площу близько 10 квадратних кілометрів, його населення до повномасштабного вторгнення становило близько 11 тис. осіб.

«Російським військам знадобилося 41 місяць, щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська Лисичанськ Луганської області був захоплений армією РФ 3 липня 2022 року, цього ж дня агресор окупував і Сіверськодонецьк.до західної адміністративної межі Сіверська», – вказали в ISW.

В ISW наголосили, що Кремль перебільшує безпосередні наслідки захоплення Сіверська, «намагаючись хибно показати, що російські війська безпосередньо загрожують північній частині фортечного поясу і здійснюють значні одночасні просування по всьому фронту».

«Російські здобутки продовжують бути повільними й важкими, як і протягом останніх двох років», – заявили в Інституті вивчення війни.

DeepState та Генштаб ЗСУ

DeepState 22 грудня повідомив, що на Слов'янському напрямку армія РФ окупувала Званівку, а також просунулася біля Свято-Покровського, Пазена і Федорівки.

Серебрянка на мапі проєкту позначена як така, що перебуває під російським контролем, Сіверськ – як частково захоплений.

Генштаб ЗСУ минулої доби на Слов'янському напрямку (колишній Сіверський – ред.) зафіксував 5 атак, у тому числі і біля Сіверська.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним 11 грудня вже заявив про окупацію Сіверська російськими військами. Цю заяву одразу ж спростували в оперативному командуванні «Схід»: Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України.



Британська розвідка також тоді спростувала заяви РФ про «повний контроль» над Сіверськом. Ймовірно, їм вдалося зайняти «окремі позиції в центральній частині міста», однак українські сили й надалі утримують і обороняють західні райони, зазначили у відомстві.

Сіверськ – головне про місто і його оборону Бахмутський район, Донецька область;

розташований на південь від річки Сіверський Донець;

лежить на відстані близько 27 кілометрів від Слов'янська та 36 кілометрів від Краматорська;

у західній частині міста протікає річка Бахмутка, що ділить Сіверськ на лівий та правий берег. Після окупації двох великих міст Луганської області – Сіверськодонецька (червень 2022-го) та Лисичанська (липень 2022-го) – армія РФ почала рухатися в напрямку Сіверська. У липні 2022-го агресор захопив селище Білогорівка Луганської області на адмінмежі з Донецькою, але під час контрнаступу Сил оборони на Харківщині восени того ж року його звільнили. Російські сили відкинули, тиск на Сіверськ суттєво зменшився. Лінія фронту поблизу Білогорівки лишалася стабільною аж до березня 2025-го. Звідси до Сіверська лишалось трохи більше 10 км навпростець. В середині літа агресор захопив Білогорівку, восени взяв під контроль Серебрянський ліс у Луганській області на кордоні з Донецькою – важливі точки оборони на Сіверському напрямку. Відтоді криза почала поглиблюватись. До середини жовтня на мапі DeepStatе з'явились клешні «сірої зони» довкола міста. Агресор намагався не штурмувати в лоб, а охопити Сіверськ відразу зі сходу, півночі й півдня – до того ж, просуватись, але не намагаючись закріпитись (більше про це у матеріалі: Армія РФ бере Сіверськ в «сірі клешні»: що це за тактика та які загрози? ) У Сіверській громаді зараз залишаються близько 400 людей, 297 з них – у самому Сіверську, станом на 12 листопада. Про це журналістам «Вільного радіо» розповів очільник міської військової адміністрації Олексій Воробйов. До повномасштабного вторгнення в місті жили приблизно 12 тисяч людей.

