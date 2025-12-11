ОК «Схід»: Сіверськ залишається під українським контролем

Місто Сіверськ на Слов’янському напрямку в Донецькій області залишається під контролем Сил оборони України, повідомляє у своєму вечірньому зведенні 11 грудня Оперативне командування «Схід».

«Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають», – вказано в повідомленні.

Начальник Генштабу російських Збройних сил Валерій Герасимов на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним 11 грудня заявив про окупацію Сіверська російськими військами.

Командувач Південного угруповання російських військ Сергій Медведєв твердить, що взяття під контроль Сіверська створило умови для розвитку наступу в напрямку Слов'янська. Разом із Краматорськом, це два найбільші міста Донбасу, які залишаються під контролем України.

Сіверськ – місто на північ від Бахмута, на північному сході Донецької області. До початку повномасштабного вторгнення РФ його населення становило близько 12 тисяч людей. Бої на його околицях точилися фактично з березня 2022 року. Багато місяців лінія фронту там практично не змінювалася, у тому числі й російські провоєнні блогери критикували командування за великі втрати та доповіді про успіхи, яких не було.

Упродовж останніх тижнів як російські, так і українські джерела, зокрема проєкт DeepState, повідомляли про просування російських військових та початок вуличних боїв у місті. Згідно з мапою DeepState, частину Сіверська російська армія не контролює.



