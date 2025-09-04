У Дружківці через удари РФ поранені 7 людей, за добу на Донеччині 11 загиблих – влада

У Дружківці на Донеччині внаслідок російських обстрілів поранені сім людей, повідомила 4 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Крім того, під ворожий удар потрапили Слов’янськ, а також Новодонецька й Олександрівська громади, спалахнули пожежі. Горіли адмінбудівля, склад... Пошкоджені нежитлові будівлі та приватні будинки, відділення пошти, крамниця і кав’ярня», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що рятувальникам доводилося призупиняти гасіння пожеж через повторні атаки РФ.

Тим часом, поліція Донеччини зазначила, що попередньої доби 11 жителів Донеччини загинули, ще 16 зазнали поранень внаслідок російських атак.

«За 3 вересня поліція зафіксувала 2 402 ворожих удари. Під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ, села Каленики, Торське. Руйнувань зазнав 101 цивільний об’єкт, із них 25 житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

Обласна військова адміністрація повідомила, що на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються 216 тисяч цивільних жителів, серед яких 15 830 дітей. При цьому, за повідомленням, у зоні активних бойових дій живуть 17 тисяч цивільних, із них 34 дитини. ОВА незмінно наголошує, що на Донеччині не залишилося безпечних місць, і закликає до евакуації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.