Війська РФ обстріляли Костянтинівку, загинули 9 людей – влада

У Костянтинівці на Донеччині 3 вересня внаслідок російських обстрілів загинули дев’ятеро людей, ще сім – зазнали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії – загинули вісім людей від 44 до 74 років, поранення отримали шестеро. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і п’ять торгових павільйонів. Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільних автівках – внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще одна людина поранена», – написав Філашкін у телеграмі.

Він закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечніші регіони.

Напередодні в Костянтинівці припинили роботу стаціонарні відділення і поліклініка багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування, повідомила директорка лікарні Олена Руденко в коментарі Суспільне Донбас. Це була остання лікарня, яка працювала в місті. Причина – щоденні російські обстріли й нестача лікарів, уточнила керівниця медустанови. До повномасштабного вторгнення лікарня надавала допомогу понад 100 тисячам людей, а після – приймала пацієнтів з Бахмута, Торецька і Часового Яру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.