У Дружківці на Донеччині через удар РФ поранені сім людей, зокрема ціла родина – прокуратура

У Дружківці на Донеччині, де в ніч на 3 вересня російські військові атакували житлові будинки, поранені сім цивільних людей, серед яких – 16-річна дівчина, повідомила обласна прокуратура.

«3 вересня 2025 року о 00:30 російські війська обстріляли Дружківку з використанням РСЗВ «Смерч». Під прицілом окупантів опинились багатоквартирні житлові будинки. Внаслідок атаки, перебуваючи у власних помешканнях, дістали тілесні ушкодження 7 цивільних: четверо чоловіків віком 42, 49, 51, 76 роки, дві 65 й 71-річні жінки, а також 16-річна дівчина. Серед потерпілих опинилась ціла родина – дружина і чоловік, його сестра і племінник», – йдеться в повідомленні.

У постраждалих діагностували мінно-вибухову травму, осколкові поранення, струс головного мозку і контузії. Крім того, за даними прокуратури, пошкоджені п’ять житлових будинків.

Розслідування ведуть у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару в одній із квартир заблокувало маломобільну жінку. Рятувальники звільнили її і транспортували до лікарні.

«Також спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Вогнеборці оперативно локалізували її, однак через повторні російські обстріли були змушені призупинити роботи», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, за минулу добу під російськими обстрілами були Добропілля і Лиман, де виникли численні пожежі, зокрема, на території лікарні, яка не діє.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.