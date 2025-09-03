24 ракети і понад пів тисячі дронів – у Повітряних силах розповіли, чим РФ атакувала Україну за добу

Від 16:00 2 вересня до ранку 3 вересня російські військові завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу:

502 ударних БпЛА типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, Чауда в Криму;

16 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;

вісім крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю», – йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00 3 вересня українські військові заявляють, що протиповітряною обороною збито або подавлено 451 повітряну ціль, серед яких 430 дронів, 14 ракет «Калібр» і сім крилатих ракет Х-101.

«Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.