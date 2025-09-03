На Чернігівщині понад 30 тисяч домогосподарств залишилися без електрики після удару РФ – влада

Унаслідок атаки російських безпілотників 3 вересня сталося знеструмлення на Чернігівщині, повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

«Ворог учергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більш як 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі. Для відновлення задіяні всі необхідні служби», – вказав чиновник.

За попередніми повідомленнями, внаслідок завданих 3 вересня російських повітряних ударів у Луцьку та Хмельницькому спалахнули пожежі, знищене майно, зруйновані будівлі.

У Знам’янці на Кіровоградщині через атаку РФ постраждали п’ятеро людей, затримуються понад 20 поїздів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.