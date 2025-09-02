МВА: російські війська вдарили по Херсону, є поранений

Російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона увечері 2 вересня, повідомила міська військова адміністрація.

«Вибухову травму та уламкове поранення ноги отримав 67-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

За даними МВА, чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Раніше голова міста Ярослав Шанько повідомив, що російські обстріли Херсона пошкодили енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого мікрорайон Острів (Корабел) залишився без світла.

«Наразі, з урахуванням безпекової ситуації, неможливо провести оцінку масштабів пошкодження, не кажучи вже про проведення відновлювальних робіт. Прошу жителів Острова поставитися до ситуації з розумінням», – заявив він.

Шанько закликав жителів мікрорайона Корабел, які залишаються, евакуюватися в більш безпечні райони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



