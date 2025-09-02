У Києві на території дитсадка виявили уламки дрона після атаки РФ – влада

У Дніпровському районі Києва на території дитячого садка виявили уламки збитого безпілотника, повідомив після ранкової російської атаки очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, заклад зачинений на ремонт, тому ніхто не постраждав.

На місці події працює оперативна група, додав Ткаченко.

Повітряну тривогу в Києві через загрозу запущених Росією безпілотників оголосили після 9-ї ранку, було чути вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Він також повідомляв, що, за попередньою інформацією, в Дніпровському районі уламок БпЛА впав на зелену зону.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 13:00.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.