Через російські удари по Сумах і Білій Церкві є загиблий і постраждалі – влада

Унаслідок нічного російського удару по Білій Церкві на Київщині є загиблий, у цьому місті, а також у Сумах кілька людей постраждали, повідомляють представники місцевої влади зранку 2 вересня.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білій Церкві загинула людина. Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств», – вказав голова Київської ОВА Микола Калашник.

Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб додав, що також є постраждалі, але точного їх числа не навів.

У Сумах унаслідок російського обстрілу зруйновані приміщення торгового ряду, поінформував начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися по амбулаторну допомогу, серед них – дитина. Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків», – написав чиновник.

«Два вибухи, які ви сьогодні чули, – це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню», – розповів виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



