Прокуратура: російський дрон атакував авто на Харківщині, є поранений

Російські війська атакували автомобіль у Харківській області, повідомила обласна прокуратура 1 вересня.

За її даними, вранці в понеділок російський FPV-дрон влучив поблизу цивільного автомобіля в Сподобівка Купʼянського району.

«74-річний водій дістав поранення. Авто пошкоджено», – повідомляє відомство.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.





Раніше сьогодні прокуратура повідомляла про ураження російським безпілотником автомобіля в Куп’янському районі. Загинула жінка, її чоловік був поранений.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



