На Запоріжжі через удар РФ загинуло літнє подружжя – ОВА

Двоє людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району, повідомив зранку 1 вересня голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни атакували КАБами село Омельник. Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя – 64-річні чоловік та жінка», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.