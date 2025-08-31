В ОВА повідомили про ще трьох постраждалих від удару РФ по Центральному району Херсона

Обласна військова адміністрація повідомила про ще трьох постраждалих внаслідок ранкового російського удару по Центральному району Херсона.

За повідомленням, медична допомога знадобилася 64-річній жінці, в якої діагностували вибухову і черепно-мозкову травми й контузію. Допомогу потерпілій надали на місці, від госпіталізації вона відмовилася, кажуть в ОВА.

Крім того, до медиків звернулася 77-річна жінка, яка зазнала мінно-вибухової травми і струсу головного мозку. Її шпиталізували.

У ще одного потерпілого – 57-річного чоловіка – діагностували мінно-вибухову травму, медики його дообстежують, кажуть в ОВА.

Раніше місцева влада повідомляла, що внаслідок цієї атаки постраждали шестеро чоловіків. Крім того, за повідомленням, 31 серпня через скид вибухового пристрою з російського дрона у Дніпровському районі Херсона смертельних поранень зазнала жінка.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.