ОВА: війська РФ з артилерії обстірляи Херсон – постраждали шестеро людей

Через ранковий російський обстріл Херсона постраждали шестеро людей, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, близько 10:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона, під ударом опинився один з медзакладів міста.

Спочатку місцева влада повідомляла про поранення 54-річного чоловіка, у якого було уламкове поранення живота.

Згодом стало відомо про ще пʼятьох постраждалих херсонців – до лікарні доправили чоловіків – 36, 47 та 57 років, у них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. Ще двом чоловікам – 63 та 69 років – надали допомогу на місці.

Читайте також – Нічна атака РФ: ЗСУ знешкодили 126 із 142 БПЛА, є влучання на 10 локаціях

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.