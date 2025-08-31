Сили РФ атакували інфраструктуру на Чернігівщині, частина Ніжина залишилася без електрики – ОВА

Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині, частина міста Ніжин залишилася без електрики, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

«Вранці Чернігівська область – під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики більше 30 тис домогосподарств, частина міста Ніжин», – написав він у телеграмі.



Станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені, роботи тривають, додав Чаус.

Раніше місцева влада повідомила про масовану атаку російських дронів по Одеському району. За даними ОВА, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці – внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждала людина.

Повідомлялося, що понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії, критична інфраструктура працювала від генераторів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.