ДТЕК: на Одещині вночі атаки РФ зазнали чотири енергетичні обʼєкти

На Одещині внаслідок нічної атаки РФ постраждали чотири енергетичні обʼєкти компанії ДТЕК, що залишило понад 29 тисяч абонентів без електропостачання
На Одещині внаслідок нічної атаки РФ постраждали чотири енергетичні обʼєкти компанії ДТЕК, що залишило понад 29 тисяч абонентів без електропостачання

На Одещині вночі чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК зазнали російської атаки, повідомляє пресслужба компанії.

У ДТЕК зазначають, коли після отримання дозволу від військових та рятувальників енергетики відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

У Міненерго про наслідки цієї атаки наразі не повідомляють.

Раніше місцева влада повідомила про масовану атаку російських дронів по Одеському району. За даними ОВА, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці – внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждала людина.

Повідомлялося, що понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії, критична інфраструктура працювала від генераторів.

У ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури, ліквідували.

Читайте також – Нічна атака РФ: ЗСУ знешкодили 126 із 142 БПЛА, є влучання на 10 локаціях

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


