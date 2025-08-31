ДТЕК: на Одещині вночі атаки РФ зазнали чотири енергетичні обʼєкти

На Одещині вночі чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК зазнали російської атаки, повідомляє пресслужба компанії.

У ДТЕК зазначають, коли після отримання дозволу від військових та рятувальників енергетики відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

У Міненерго про наслідки цієї атаки наразі не повідомляють.

Раніше місцева влада повідомила про масовану атаку російських дронів по Одеському району. За даними ОВА, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці – внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждала людина.

Повідомлялося, що понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії, критична інфраструктура працювала від генераторів.

У ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури, ліквідували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



