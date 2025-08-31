На Одещині через масовану атаку БпЛА постраждала людина, пошкоджена енергетична інфраструктура – ОВА

Російські війська масовано ударними дронами атакували Одеський район, є постраждала і пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів», – написав він у телеграмі.

За його даними, також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення – у деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



