Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На Одещині через масовану атаку БпЛА постраждала людина, пошкоджена енергетична інфраструктура – ОВА

За даними місцевої влади, найбільше через атаку РФ постраждало місто Чорноморськ та його околиці
За даними місцевої влади, найбільше через атаку РФ постраждало місто Чорноморськ та його околиці

Російські війська масовано ударними дронами атакували Одеський район, є постраждала і пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів», – написав він у телеграмі.

За його даними, також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення – у деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG