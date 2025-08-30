Доступність посилання

Новини | Події

Внаслідок удару РФ по середмістю Херсона загинув чоловік – влада

Наслідки атаки сил РФ по Херсону, фото архівне
Наслідки атаки сил РФ по Херсону, фото архівне

У суботу, 30 серпня, сили РФ обстріляли середмістя Херсона, повідомила міська військова адміністрація (ОВА).

«Сьогодні у середмісті російські терористи позбавили життя 74-річного херсонця. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, внаслідок ворожого обстрілу близько 15.00. Співчуття рідним та близьким загиблого», – зазначили у МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


