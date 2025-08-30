У районі Добропілля російські підрозділи потрапили в оточення – ЗСУ

У районі Добропілля російські підрозділи потрапили в оточення, йдеться у заяві речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці «клешні краба», були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго», – запевнив Трегубов.

Водночас раніше, 24 серпня, Трегубов зазначав, що «ключові позиції» РФ біля Добропілля вже оточені, проте «бойова ситуація на всій лінії фронту залишається складною».

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.