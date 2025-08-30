Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Дніпропетровщина: четверо людей постраждали через атаку російського дрона – ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Армія РФ атакувала Покровську громаду, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 30 серпня.

За його словами, російський FPV-дрон вдарив по ринку в громаді Синельниківського району.

«Постраждали четверо людей – по двоє чоловіків та жінок. Їм надали медичну допомогу. Лікуватися будуть амбулаторно», – заявив Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG