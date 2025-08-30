Дніпропетровщина: четверо людей постраждали через атаку російського дрона – ОВА

Армія РФ атакувала Покровську громаду, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 30 серпня.

За його словами, російський FPV-дрон вдарив по ринку в громаді Синельниківського району.

«Постраждали четверо людей – по двоє чоловіків та жінок. Їм надали медичну допомогу. Лікуватися будуть амбулаторно», – заявив Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







