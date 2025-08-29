ОВА: російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві

Російські військові ввечері 29 серпня атакували дронами Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих», – написав він.

Крім того, Федоров опублікував фото пожежі після російської атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



