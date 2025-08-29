Доступність посилання

ОВА: російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві

Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, 29 липня 2025 року
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, 29 липня 2025 року

Російські військові ввечері 29 серпня атакували дронами Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих», – написав він.

Крім того, Федоров опублікував фото пожежі після російської атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


