Армія РФ атакувала Сумщину: спалахнула пожежа, травмована жінка – ДСНС

У Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району внаслідок російського обстрілу сталась пожежа, йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, сили РФ знову вдарили по житловому сектору – внаслідок обстрілу загорілися будинки та господарчі споруди.

«Вогнеборці загасили пожежу. За попередньою інформацією, травмована місцева жителька», – повідомили рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



