Сльози і розпач: у Києві жалоба за жертвами російської атаки, їх – 25

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву в ніч проти 28 серпня зросла до 25 людей, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Серед жертв четверо дітей, десятки людей постраждали. Раніше повідомляли, що загальна кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей, 22 із них загинули в п’ятиповерхівці в Дарницькому районі, зруйнованій російським ударом.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.