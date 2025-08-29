Доступність посилання

Сльози і розпач: у Києві жалоба за жертвами російської атаки, їх – 25

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву в ніч проти 28 серпня зросла до 25 людей, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Серед жертв четверо дітей, десятки людей постраждали. Раніше повідомляли, що загальна кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей, 22 із них загинули в п’ятиповерхівці в Дарницькому районі, зруйнованій російським ударом.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

П'ятиповерхівка в Дарницькому районі Києва, частина якої була знищена прямим влучанням російської ракети під час масованої атаки РФ на столицю у ніч на 28 серпня. Київ, 29 серпня 2025 року
1 П'ятиповерхівка в Дарницькому районі Києва, частина якої була знищена прямим влучанням російської ракети під час масованої атаки РФ на столицю у ніч на 28 серпня. Київ, 29 серпня 2025 року
Російська атака забрала життя понад 20 мешканців цього будинку, зокрема 4 дітей. Київ, 29 серпня 2025 року.Загалом у Києві внаслідок масованого обстрілу столиці силами РФ загинуло 25 людей, десятки зазнали поранення
2 Російська атака забрала життя понад 20 мешканців цього будинку, зокрема 4 дітей. Київ, 29 серпня 2025 року.

Загалом у Києві внаслідок масованого обстрілу столиці силами РФ загинуло 25 людей, десятки зазнали поранення
Жінка на кухні без вікна у своїй квартирі у вцілілій частині п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета у ніч проти 28 серпня 2025 року під час масованої атаки сил РФ на Київ. Фото від 29 серпня 2025 року
3 Жінка на кухні без вікна у своїй квартирі у вцілілій частині п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета у ніч проти 28 серпня 2025 року під час масованої атаки сил РФ на Київ. Фото від 29 серпня 2025 року
Рятувальні роботи на цій локації завершилися 29 серпня. Раніше повідомляли, що доля 8 людей залишається невідомою. Увечері президент Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, що кількість загиблих унаслідок нічної масованої атаки сил РФ по Києву зросла до 25. Київ, 29 серпня 2025 року
4 Рятувальні роботи на цій локації завершилися 29 серпня. Раніше повідомляли, що доля 8 людей залишається невідомою. Увечері президент Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, що кількість загиблих унаслідок нічної масованої атаки сил РФ по Києву зросла до 25. Київ, 29 серпня 2025 року
Кияни несуть квіти та іграшки на місце трагедії і не стримують сліз. 29 серпня у Києві оголошене Днем жалоби за жертвами російської атаки
5 Кияни несуть квіти та іграшки на місце трагедії і не стримують сліз. 29 серпня у Києві оголошене Днем жалоби за жертвами російської атаки
Меморіал з іграшок та квітів у пам'ять загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 28 серпня, їхня кількість за останніми даними зросла до 25. Київ, 29 серпня 2025 року
6 Меморіал з іграшок та квітів у пам'ять загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 28 серпня, їхня кількість за останніми даними зросла до 25. Київ, 29 серпня 2025 року
Жінка емоційно притискає до себе плюшевого ведмедика, якого вона принесла загиблим від російської атаки діткам, їх четверо. Київ, 29 серпня 2025 року
7 Жінка емоційно притискає до себе плюшевого ведмедика, якого вона принесла загиблим від російської атаки діткам, їх четверо. Київ, 29 серпня 2025 року
Психологиня ДСНС розмовляє з дівчатами неподалік місця влучання
8 Психологиня ДСНС розмовляє з дівчатами неподалік місця влучання
Чоловік став на коліно, віддаючи честь пам'яті загиблих через російську атаку людей у Києві. Їхня кількість, за останніми даними, зросла до 25
9 Чоловік став на коліно, віддаючи честь пам'яті загиблих через російську атаку людей у Києві. Їхня кількість, за останніми даними, зросла до 25
Собака Джессіка вже другий день поспіль чекає на свого загиблого внаслідок російської атаки господаря. Київ, 29 серпня 2025 року.Речниця ДСНС розповіла кореспондентові Радіо Свобода, що чоловіка знайшли неподалік зруйнованого будинку. Він працював охоронцем разом із Джессікою. Собака зараз залишилася одна. Рятувальники звернулися до UA Animals за допомогою
10 Собака Джессіка вже другий день поспіль чекає на свого загиблого внаслідок російської атаки господаря. Київ, 29 серпня 2025 року.

Речниця ДСНС розповіла кореспондентові Радіо Свобода, що чоловіка знайшли неподалік зруйнованого будинку. Він працював охоронцем разом із Джессікою. Собака зараз залишилася одна. Рятувальники звернулися до UA Animals за допомогою
Місцеві жителі забирають з поруйнованих квартир вціліле майно, у цьому їм допомагають рятувальники. Київ, 29 серпня 2025 року
11 Місцеві жителі забирають з поруйнованих квартир вціліле майно, у цьому їм допомагають рятувальники. Київ, 29 серпня 2025 року
Чоловік у понівеченій ударною хвилею від ракети автівці. Київ, 29 серпня 2025 року.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
12 Чоловік у понівеченій ударною хвилею від ракети автівці. Київ, 29 серпня 2025 року.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

