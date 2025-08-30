Запоріжжя: внаслідок російської атаки загинула людина, понад 20 поранених – ОВА

Російська армія атакувала Запоріжжя вдосвіта 30 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За останніми даними, загинула одна людина, відомо про 22 поранених.

«Уже 22 поранених через нічні удари росіян по Запоріжжю. Серед постраждалих троє дітей – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років», – заявив він.

Раніше Федоров уточнив, що російська армія атакувала обласний центр «Шахедами» та ракетами.

«Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств: щонайменше 12 ударів по Запоріжжю нанесли росіяни під час масованої атаки. На місцях влучань виникли пожежі», – повідомляв голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



