ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 23

Ліквідація наслідків обстрілу триває
Ліквідація наслідків обстрілу триває

У Києві відомо про ще одного загиблого внаслідок російського удару вночі проти 28 серпня, повідомляють голова Київської міської військової адміністрації та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив голова КМВА Тимур Ткаченко на початку доби 29 серпня.

ДСНС уточнює, що з 23 жертв у Києві 22 людини загинули внаслідок влучання в п’ятиповерхівку в Дарницькому районі. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

«На цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам», – звітує служба.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.


Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

