Атака Росії: Київ закликає партнерів надати додаткові системи ППО й засоби дальнього ураження

Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту засудити масований російський удар по Україні вночі проти 28 серпня, йдеться в заяві відомства.

МЗС, зокрема, вказало на те, що внаслідок атаки в Києві загинули щонайменше четверо дітей, наймолодшій із яких було менше трьох років:

«Вона народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 та померла від російського обстрілу в серпні 2025 року».

Загибель та поранення дітей є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання, заявляє відомство. Воно закликало кожну країну «рішуче відреагувати на це варварство принциповою публічною позицією та конкретними діями».

Зокрема, МЗС закликало офіційно фіксувати за Росією статус держави-терориста. Воно висловило очікування на «сильну, практичну реакцію» всієї світової спільноти, в тому числі Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, які неодноразово закликали до миру, стриманості та припинення вогню:

«Закликаємо також учасників 25-го засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва (організація, до складу якої входить РФ – ред.) 31 серпня – 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару та показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не толерують російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей».

МЗС констатує: черговий обстріл свідчить, що Росія нехтує зусиллями щодо відновлення справедливого й сталого миру. «Особливо цинічним», на думку дипломатів, є ігнорування Володимиром Путіним мирного процесу, який ініціював президент США Дональд Трамп.

Окремо відомство закликало посилити збройну підтримку України:

«Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави, додаткові пакети військової допомоги».

За заявою відомства, доки Москва продовжує відповідати ракетними обстрілами на мирні ініціативи, покласти край війні може лише підхід «мир завдяки силі». Ця політика передбачає підтримку України і дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію.

МЗС також підкреслило важливість покарання держави-агресора, зокрема, через Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України вищого політичного керівництва РФ.

За останніми даними, в Києві внаслідок російської атаки вночі проти 28 серпня загинули 19 людей, понад 50 постраждали.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

За даними КМВА, наслідки атаки фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Зокрема, в Дарницькому районі прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.