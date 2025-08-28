Фон дер Ляєн повідомила про розмову з Трампом щодо масованого російського удару по Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонні розмови з президентами України та Сполучених Штатів після чергової російської атаки на Україну – про це вона і Зеленський повідомили 28 серпня.

Фон дер Ляєн згадала, що атака на Київ, зокрема, пошкодила офіс дипломатичної місії ЄС.

«Путін має сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза», – наголосила вона.

Очільника Єврокомісії додала, що Європа повністю відіграє свою роль у цьому. Вона згадала про оборонний механізм SAFE, який, на її думку, «буде важливим для зміцнення хоробрих українських збройних сил».





Зеленський також повідомив про розмову, подякувавши фон дер Ляєн за вияв співчуття та солідарності після російського обстрілу. Він зазначив, що сторони обговорили дипломатичну роботу для зупинення агресії.

«Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами», – розповів він.

Також, додав президент, розмова стосувалася євроінтеграції України та одночасного відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Він висловив очікування на «позитивне рішення найближчим часом».





Президент США Дональд Трамп наразі публічно не коментував розмову з головою Єврокомісії.

Раніше фон дер Ляєн висловила обурення російським ударом по Києву, через який, серед іншого, пошкоджений офіс представництва ЄС.

Вона пообіцяла тримати максимальний тиск на Росію та представити незабаром 19-й санкційний пакет, а також просувати роботу над замороженими активами, щоб використати їх на оборону та реконструкцію України.



