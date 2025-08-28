Голова дипломатії ЄС повідомила про виклик посла Росії в Брюсселі через атаку на Київ

Європейський Союз викликав російського посла в Брюсселі у зв’язку з останнім масованим ударом по Україні, заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас 28 серпня.

Вона повідомила, що провела розмову з членами дипломатичної місії ЄС в Україні, будівля якої зазнала пошкоджень в ході атаки.

«Ваша рішучість підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія не повинна бути мішенню. У відповідь, ми викликаємо посла Росії в Брюсселі», – заявила Каллас.





Російська сторона не коментувала повідомлення про виклик посла наразі.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова у фейсбуці раніше повідомила, що російський удар зруйнував будівлю біля представництва ЄС – вибухова хвиля сильно пошкодила будинок, в якому розміщена дипмісія.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



