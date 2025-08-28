Прем’єр Британії: Путін «саботує надії на мир»

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «саботуванні» будь-яких надій на мир в Україні після масованого російського удару по Києву.



«Путін вбиває дітей та мирних жителів, а також саботує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися», – написав Стармер у соцмережі X.

У Києві через російську атаку офіс організації Британська Рада зазнав значних пошкоджень і зачинений для відвідувачів.

Читайте також: «Час для нових санкцій проти РФ, вже зіпсовані десятки можливостей для дипломатії» – Зеленський після атаки РФ

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 15 людей, серед них є діти. Постраждали 38 людей.

Завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в семи районах Києва. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Ця атака РФ сталася на тлі обговорення гарантій безпеки для України і очікувань можливої зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна.

У Міноборони РФ, як зазвичай, заявили, що вночі 28 серпня було завдано «групового удару високоточною зброєю» та дронами по підприємствах військово-промислового комплексу та військових авіабаз України – «цілі удару досягнуто, всі визначені об’єкти вражені».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.