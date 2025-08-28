Доступність посилання

Масштабні руйнування, згорілі потяги та сльози. Кадри з атакованого Росією Києва (фоторепортаж)

В ніч на 28 серпня російські військові знову масовано атакували Україну, і зокрема столицю. Атака була комбінована: на Київ летіли ударні дрони, а також ракети, повідомили у КМВА. Внаслідок атаки вже відомо про 14 загиблих, серед них – троє дітей. Під удар також потрапила і редакція української служби Радіо Свобода.

Загалом, за даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Ключові кадри наслідіків – у репортажі Сергія Нужненка.

Діти, закутані у ковдри, сидять біля будинку, що постраждав внаслідок атаки. Разом з ними – домашній пес
1 Діти, закутані у ковдри, сидять біля будинку, що постраждав внаслідок атаки. Разом з ними – домашній пес
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами на місці атаки Росії. За повідомленням влади, серед загиблих є четверо дітей різного віку
2 Рятувальники продовжують шукати людей під завалами на місці атаки Росії. За повідомленням влади, серед загиблих є четверо дітей різного віку
Жінка тримає на руках кота, врятованого з-під завалів атакованого будинку
3 Жінка тримає на руках кота, врятованого з-під завалів атакованого будинку
Пошуково-рятувальна операція у Дарницькому районі столиці триває. Рятувальники використовують спеціальну техніку і обладнання, щоб дістатися вищих поверхів у пошкодженому будинку
4 Пошуково-рятувальна операція у Дарницькому районі столиці триває. Рятувальники використовують спеціальну техніку і обладнання, щоб дістатися вищих поверхів у пошкодженому будинку
Атака Росії в ніч на 28 липня забрала життя принаймні 15 людей, їхня кількість може зрости, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко
5 Атака Росії в ніч на 28 липня забрала життя принаймні 15 людей, їхня кількість може зрости, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко
Дівчина плаче біля пошкодженої будівлі у Києві
6 Дівчина плаче біля пошкодженої будівлі у Києві
Таким світанок 28 серпня побачили кияни. Через пожежі внаслідок вибухів небо над столицею затягнуло димом
7 Таким світанок 28 серпня побачили кияни. Через пожежі внаслідок вибухів небо над столицею затягнуло димом
Киянка тримає в руках їжачка, стоячи серед руїн
8 Киянка тримає в руках їжачка, стоячи серед руїн
Медпрацівники надають допомогу постраждалим внаслідок атаки. За повідомленнями влади, 38 киян отримали поранення різного ступеня складності
9 Медпрацівники надають допомогу постраждалим внаслідок атаки. За повідомленнями влади, 38 киян отримали поранення різного ступеня складності
Прибудинкова територія, всіяна уламками, що летіли з уражених квартир. Припарковані автівки зазнали пошкоджень
10 Прибудинкова територія, всіяна уламками, що летіли з уражених квартир. Припарковані автівки зазнали пошкоджень
Медичні працівники несуть постраждалу людину у центральній частині Києва
11 Медичні працівники несуть постраждалу людину у центральній частині Києва
У Дарницькому районі пряме влучання знищило частину п'ятиповерхівки. Там рятувальники нині намагаються деблокувати людей під завалами.Керівництво Росії заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України, убиваючи цивільне населення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Росії і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
12 У Дарницькому районі пряме влучання знищило частину п'ятиповерхівки. Там рятувальники нині намагаються деблокувати людей під завалами.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України, убиваючи цивільне населення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Росії і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Киянин на самокаті на тлі пошкодженого нежитлового будинку
13 Киянин на самокаті на тлі пошкодженого нежитлового будинку
Десятки автівок постраждали внаслідок атаки
14 Десятки автівок постраждали внаслідок атаки
На Жилянській вулиці Києва постраждали одразу кілька будівель, уламки вікон всіяли територію перед ураженим будинком
15 На Жилянській вулиці Києва постраждали одразу кілька будівель, уламки вікон всіяли територію перед ураженим будинком
Речі людей розлетілися навколо будинку, в який влучила російська ракета. Серед них – дитячий плюшевий ведмідь
16 Речі людей розлетілися навколо будинку, в який влучила російська ракета. Серед них – дитячий плюшевий ведмідь
Собаки допомагають працівникам ДСНС шукати людей під завалами
17 Собаки допомагають працівникам ДСНС шукати людей під завалами
Деякі автомобілі зайнялися і згоріли дотла
18 Деякі автомобілі зайнялися і згоріли дотла
Зруйнована квартира в одному з районів столиці
19 Зруйнована квартира в одному з районів столиці
Момент влучання ракети біля офісу Радіо Свобода зафіксували камери спостереження
20 Момент влучання ракети біля офісу Радіо Свобода зафіксували камери спостереження
Внаслідок атаки Росії на Київ постраждала і редакція Радіо Свобода
21 Внаслідок атаки Росії на Київ постраждала і редакція Радіо Свобода
Ударнею хвилею вибило вікно у редакції Української служби Радіо Свобода. Серед працівників Радіо Свобода ніхто не постаждав
22 Ударнею хвилею вибило вікно у редакції Української служби Радіо Свобода. Серед працівників Радіо Свобода ніхто не постаждав
Російські війська здійснили удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема, під ударом були швидкісні поїзди Інтерсіті+
23 Російські війська здійснили удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема, під ударом були швидкісні поїзди Інтерсіті+
В «Укрзалізниці» додають, що жоден рейс не буде скасований – виводиться підмінний рухомий склад
24 В «Укрзалізниці» додають, що жоден рейс не буде скасований – виводиться підмінний рухомий склад
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

