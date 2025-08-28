В ніч на 28 серпня російські військові знову масовано атакували Україну, і зокрема столицю. Атака була комбінована: на Київ летіли ударні дрони, а також ракети, повідомили у КМВА. Внаслідок атаки вже відомо про 14 загиблих, серед них – троє дітей. Під удар також потрапила і редакція української служби Радіо Свобода.

Загалом, за даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Ключові кадри наслідіків – у репортажі Сергія Нужненка.