Велика Британія слідом за ЄС викликала посла РФ через удар по Києву

Наслідки російського ракетного удару по Києву, 28 серпня 2025 року
Наслідки російського ракетного удару по Києву, 28 серпня 2025 року

Міністерство закордонних справ Великої Британії 28 серпня викликало посла Росії Андрія Келіна через російський удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено будівлю Британської ради. Очікується, що Келін зустрінеться з чиновниками, а не з міністрами, пише Бі-Бі-Сі.

Раніше стало відомо, що російського посла через удар по Києву також викликав Брюссель.

У ніч на 28 серпня Росія завдала удару по Києву ракетами та безпілотниками. У столиці України зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, загинули щонайменше 19 людей, постраждали понад 50. Пошкодження є в багатьох районах міста, зокрема внаслідок удару постраждали представництво Євросоюзу та офіс Британської ради, а також редакції «Української правди» та Радіо Свобода.

У Кремлі цілями ударів у Києві назвали «об’єкти військової інфраструктури». Про це сказав 28 серпня речник російського лідера Дмитро Пєсков.


