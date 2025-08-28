Удари РФ «загрожують миру, якого прагне» Трамп – Келлог

В адміністрації президента США Дональда Трампа відреагували на російські удари по Києву, жертвами яких стали десятки цивільних.

«Минулої ночі Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку війни, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне президент США», – написав у мережі Х спецпосланець президента США Кіт Келлог.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

«До 17 людей, з них – 4 дитини, зросла кількість жертв російського обстрілу Києва. Рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхівки ще одне тіло», – йшлося в денному повідомленні ДСНС 28 серпня.

Після 18:00 у ДСНС повідомили про зростання числа загиблих до 19, поранених – до 52.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.