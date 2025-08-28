ДСНС: кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 17

У Києві виявили ще одне тіло загиблого через влучання в п’ятиповерховий будинок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 28 серпня.

«До 17 людей, з них – 4 дитини, зросла кількість жертв російського обстрілу Києва. Рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхівки ще одне тіло», – йдеться в повідомленні.

Служба додає, що психологи надали допомогу 115 постраждалим. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Зростання кількості загиблих у Дарницькому районі до 17 людей підтвердив також голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







