Трамп «не був задоволений, але й не був здивований» ударом РФ по Києву – речниця Білого дому

Президент США Дональд Трамп «не був задоволений, але й не був здивований» завданим уночі 28 серпня ударом РФ по Києву, заявила речниця Керолайн Левітт на брифінгу в Білому домі.

«Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів», – сказала речниця Білого дому.

За її словами, президент США хоче завершити війну РФ та України, щоб «припинити вбивства людей».

«Можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її закінчити. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн теж повинні хотіти, щоб вона закінчилася. І я думаю, що президент пізніше зробить додаткові заяви щодо цього», – додала речниця Білого дому.

На кілька годин раніше на удари РФ по Києву відреагував спецпосланець президента США Кіт Келлог, наголосивши, що ціллю були «не солдати та зброя, а житлові райони Києва». «Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне президент США», – написав Келлог.

За останніми даними ДСНС, число загиблих у Києві сягнуло 21, постраждали понад 50 людей. У Росії за минулу добу були уражені два нафтопереробні заводи і склад зброї, про жертви серед цивільних повідомлень не надходило.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.