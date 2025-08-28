Удар по Києву: Росія зриває переговори про завершення війни?

- Наслідки обстрілу 28 серпня
Київ пережив чергову нічну масову російську комбіновану атаку по житлових кварталах: десятки загиблих, серед них діти, пошкоджено дипломатичні місії ЄС та Великої Британії.
Європейські лідери засудили російські удари, закликаючи до посилення підтримки України.
- А що каже Трамп? Роcія зриває переговори?
Чому було складно відбити російську атаку?
Як реагуватимуть партнери на цей обстріл?
Чи є перспектива у подальших переговорах про припинення війни?
Що далі?
Тим часом у США починає працювати нова посолка України Ольга Стефанішина: що це змінює?
Форум