Удар по Києву: Росія зриває переговори про завершення війни?

Наслідки обстрілу 28 серпня

Київ пережив чергову нічну масову російську комбіновану атаку по житлових кварталах: десятки загиблих, серед них діти, пошкоджено дипломатичні місії ЄС та Великої Британії.

Європейські лідери засудили російські удари, закликаючи до посилення підтримки України.

А що каже Трамп? Роcія зриває переговори?

Чому було складно відбити російську атаку?

Як реагуватимуть партнери на цей обстріл?

Чи є перспектива у подальших переговорах про припинення війни?

Що далі?

Тим часом у США починає працювати нова посолка України Ольга Стефанішина: що це змінює?

Про це все в ефірі програми Свобода Live: