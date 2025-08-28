Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Удар по Києву: Росія зриває переговори про завершення війни?

«Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну» – Зеленський
«Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну» – Зеленський
  • Наслідки обстрілу 28 серпня

Київ пережив чергову нічну масову російську комбіновану атаку по житлових кварталах: десятки загиблих, серед них діти, пошкоджено дипломатичні місії ЄС та Великої Британії.

Європейські лідери засудили російські удари, закликаючи до посилення підтримки України.

  • А що каже Трамп? Роcія зриває переговори?

Чому було складно відбити російську атаку?

Як реагуватимуть партнери на цей обстріл?

Чи є перспектива у подальших переговорах про припинення війни?

Що далі?

Тим часом у США починає працювати нова посолка України Ольга Стефанішина: що це змінює?

Про це все в ефірі програми Свобода Live:

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG